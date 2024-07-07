Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом

Президент подякував всьому особовому складу Військово-морських сил.
Сьогодні, 7 липня, День Військово-морських сил. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський привітав військових з їх професійним святом.
"День Військово-Морських сил України. День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, від 2015 року професійне свято військовослужбовців і працівників ВМС ЗСУ відзначається в першу неділю липня.
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