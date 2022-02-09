Зеленський збирає виїзне засідання РНБО у Харкові: названо дату

РНБО збереться у будівлі Харківської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський вирішив провести виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке відбудеться у п'ятницю, 11 лютого, у Харкові.

Про це повідомляє апарат РНБО.

"Згідно з рішенням президента України Володимира Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.

РНБО збереться у будівлі Харківської обласної державної адміністрації на 15:30. Наразі порядок денний невідомий. Після цього на 17:30 запланований брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за підсумками засідання.

Нагадаємо, попереднє засідання відбулося 24 січня, під час якого обговорили ситуації в безпековій, економічній, енергетичній, медичній галузях та у сфері кіберзахисту країни.

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