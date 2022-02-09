Зеленский собирает выездное заседание СНБО в Харькове: названа дата

СНБО соберется в здании Харьковской ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский решил провести выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в пятницу, 11 февраля, в Харькове.
Об этом сообщает аппарат СНБО.
"Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского 11 февраля 2022 в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.
СНБО соберется в здании Харьковской облгосадминистрации на 15:30. Сейчас повестка дня неизвестна. После этого на 17.30 запланирован брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по итогам заседания.
Напомним, предыдущее заседание состоялось 24 января, в ходе которого обсудили ситуации в безопасности, экономической, энергетической, медицинской отраслях и в сфере киберзащиты страны.
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