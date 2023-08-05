"Зернова угода": аналітики пояснили, чого хоче Росія

РФ хоче повернутись до "зернової угоди" на своїх умовах.

Москва продовжує демонструвати, що не бажає повертатися до Чорноморської зернової ініціативи. Водночас Кремль вимагає значних поступок з боку Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 4 серпня Кремль оприлюднив спільну заяву з офіційною назвою "Африканська мирна ініціатива". Цьому передувала зустріч 28 липня президента РФ Володимира Путіна з африканськими лідерами.

У документі йдеться про те, що африканські лідери закликали до конкретних кроків з усунення перешкод для експорту російського зерна і добрив. А також до вивільнення і доставки до африканських країн 200 тисяч тонн російських добрив, які застрягли в європейських портах.

"Ці заклики свідчать про те, що африканські лідери підтримують умови Росії щодо відродження Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.

Держсекретар Ентоні Блінкен 4 серпня заявив, що США продовжать робити "все необхідне" для того, щоб РФ могла вільно експортувати продовольство на світовий ринок при умові, якщо вона буде готова відродити "зернову угоду" та дозволити Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море.

У відповідь на цю заяву Блінкена речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що як тільки США виконають умови РФ, "угода буде негайно відновлена".

"Ці заяви не дають чіткого уявлення про те, що РФ має намір приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи та прагне змусити Захід скасувати обмеження на її власний експорт", – зазначили в ISW.

Нагадаємо, що в Російській Федерації у день вибуху на Кримському мосту, 17 липня, заявили про припинення дії "зернової угоди". За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, частина угод, що стосується РФ, не була виконана.

У США повідомили, що отримали інформацію про прагнення Росії відновити переговори про повернення до "зернової угоди".

Зауважимо, поки "зернова угода" не працює, в МЗС України повідомили про угоду з Хорватією щодо використання її портів для експорту зерна.

У МВФ повідомили, що через те, що Росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

Крім того, стало відомо, що Володимир Путін підкуповує Африку після виходу із "зернової угоди". Він пообіцяв деяким країнам відправити безкоштовно зерно.

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