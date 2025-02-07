Зґвалтування дівчинки на Закарпатті: суд нарешті покарав винних

За словами юристів, скоріше за все, обвинувачені оскаржать це рішення суду.

Суд покарав хлопців, обвинувачених у зґвалтуванні дівчинки в Закарпатській області 2021 року. Кожен з них отримав вирок у вигляді шести років ув’язнення.

Про це повідомили у юридичній компанії "Міллер".

Суд також частково задовольнив позов потерпілої сторони, яка вимагала компенсацію моральної шкоди у розмірі 450 тис. грн. Так, суд постановив стягнути 300 тис. грн з обвинувачених, оскільки частину вони вже відшкодували.

Обвинувачених взяли під варту негайно прямісінько у залі суду.

Юристи нагадали, що після першого розгляду справи суд визнав обвинувачених винними, але звільнив від покарання з дворічним іспитовим терміном. Тож на це рішення була подана апеляція. Новий судовий процес був дуже непростим.

"Новий процес не був легким і був справжньою перевіркою на міцність на шляху до справедливості. Опоненти намагалися затягнути його всіма можливими способами: незаконною мобілізацією 18-річних обвинувачених Обухівським ТЦК, відводами суддів, змінами адвокатів, раптовими "хворобами", – йдеться у повідомленні.

Зрештою обвинуваченим було відмовлено у мобілізації.

Водночас юристи зауважили, що, швидше за все, обвинувачені оскаржать рішення другого суду:

"Ймовірніше за все буде апеляція. Тому наша боротьба триває".

Нагадаємо, 2021 року на Закарпатті у селі Верхні Ворота троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку, після чого опублікували у Мережі відео знущань. Усі троє зловмисників визнали свою провину, але перший суд 2023 року ухвалив для них лише умовні вироки. Натомість тепер обвинувачені отримали реальні терміни ув'язнення.