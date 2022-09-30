ЗСУ "мінуснули" ворожий гелікоптер, штурмовик і 5 іранських "мопедів"

Українські захисники добряче потовкли росіян як на небі, так і на землі.

ЗСУ поцілили у ворожий літак та гелікоптер, а також поколошматили ворожі опорні пункти та знищили кілька складів з боєприпасами.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Уражено 6 опорних пунктів, 20 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили 7 БпЛА, зокрема, 5 - іранського виробництва, 1 гелікоптер Мі-8 та 1 штурмовик Су-25.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 командних пунктів, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, 1 зенітний ракетний комплекс та 8 інших важливих об’єктів противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських підрозділів та завдавати ударів по тилових районах, населених пунктах з цивільним населенням. Окупанти намагаються відновити рух через Антонівський міст, підвозяться будівельні матеріали, скупчується дорожньо-ремонтна техніка.

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