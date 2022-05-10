ЗСУ поколошматили окупантів на сході: близько 250 вбитих

ЗСУ поколошматили окупантів на сході: близько 250 вбитих

У Східній операційній зону захисники України дали "перцю" російським окупантам.

Через це останні зазнали великих втрат.

Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"9 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українськими воїнами було відбито 8 атак російських фашистських військ. В результаті боїв було знищено:

особового складу – до 250

танки – 13

БТР – 1

БМП – 10

САУ – 1

міномети – 2

АТТ – 6

БПЛА – 1", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що досвідчені контрактники відмовляються воювати у першому ешелоні військ, тому на заміну їм відправляють недосвідчених строковиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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