ЗСУ поколошматили окупантів на сході: близько 250 вбитих

У Східній операційній зону захисники України дали "перцю" російським окупантам.
Через це останні зазнали великих втрат.
Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
"9 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українськими воїнами було відбито 8 атак російських фашистських військ. В результаті боїв було знищено:
- особового складу – до 250
- танки – 13
- БТР – 1
- БМП – 10
- САУ – 1
- міномети – 2
- АТТ – 6
- БПЛА – 1", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що досвідчені контрактники відмовляються воювати у першому ешелоні військ, тому на заміну їм відправляють недосвідчених строковиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Читайте також:
- Чотири дні підготовки і йдуть на фронт: Росія активно залучає строковиків до війни проти України
- Військовий експерт розповів, ким Росія може компенсувати втрати у війні проти України
- Росія перекидає до України військових з Сирії: чи змінить це ситуацію на Донбасі