ЗСУ відбили атаки окупантів на 7 ділянках на Донеччині - Генштаб

На Донеччині російські окупанти і далі продовжують спроби наступати.
Минулої доби ЗСУ "пригальмували" їх поблизу 7 населених пунктів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту.
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