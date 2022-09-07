ЗСУ відбили атаки окупантів на 7 ділянках на Донеччині - Генштаб

На Донеччині російські окупанти і далі продовжують спроби наступати.

Минулої доби ЗСУ "пригальмували" їх поблизу 7 населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили про хороші новини з фронту.

Читайте також: