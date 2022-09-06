ЗСУ відбили наступ окупантів в районі Соледара і Зайцевого - Генштаб

Російські окупанти і далі пробують наступати на Донеччині.
Минулої доби вони намагалися прорватися в районі Соледара.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України. Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.
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