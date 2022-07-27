ЗСУ відбили штурм окупантів на Херсонщині - Генштаб

У Херсонській області окупанти спробували штурмувати село Білогірка Бериславського району.
Їхні намагання розбилися об оборону українських захисників.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Південнобузькому напрямку окупанти з усіх сил намагаються не допустити просування ЗСУ до Херсона. Ворог, для ведення повітряної розвідки, активно використовує БпЛА.
Минулої доби окупанти обстріляли з артилерії населенні пункти: Осокорівка, Трудолюбівка, Токаревого, Киселівку, Партизанське, Кавказ, Лозове, Прибузьке, Поляни та Лупареве та завдали авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки.
"Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, українська військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські танки Т-72.
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