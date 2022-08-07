ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Долини та Богородичного - Генштаб

Російські окупанти і далі намагаються йти в наступ на Слов'янському напрямку.

Минулої доби вони вкотре сунулися штурмувати в районі Богородичного та Долини, але безрезультатно.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти з артилерії із артилерії різних типів обстріляли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман.

"Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби. Вів наступальні бої в районі Богородичного та Долини, успіху не мав", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як українська "Фурія" знищила російський "Ураган".

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