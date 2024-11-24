ЗСУ вразили російську ЗРК "С-400": деталі від Генштабу

Від обстрілів цією установкою страждають мирні люди.

У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області. Уражено радіолокаційну станцію ЗРК "С-400" російських окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також зазначається, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.

"Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України", – наголосили у відомстві.

Раніше окупанти втратили черговий "непереможний" танк Т-90М "Прорив". Так, по ньому активно відпрацювали українські дрони на Курахівському напрямку.

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