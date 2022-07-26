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ЗСУ знищили командний пункт десантників РФ на Херсонщині

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ЗСУ знищили командний пункт десантників РФ на Херсонщині

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

На Південному напрямку минулої доби українська авіація добряче поколошматила позиції російських окупантів.

В результаті було знищено кілька опорників окупантів, живу силу противника, важку техніку та командний пункт десантників РФ.

Про це пише оперативне командування "Південь".

"Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їх склад боєприпасів в районі П`ятихатки. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Вже відомо, що минулої доби на Південному напрямку ЗСУ знищили майже пів сотні окупантів,4 їхні танки, 1 гармату-гаубицю, 1 самохідну артилерійську установку.

Нагадаємо, що окупанти запасаються боєприпасами та паливом на Донецькому напрямку.

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