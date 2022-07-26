Росія вдарила ракетами по Миколаєву, уражено кілька об'єктів - ОВА

РФ гатила по Миколаївщині ввечері, вночі та зранку. Влучання є у місті та поза його межами. Наразі про жертв не повідомляється.

Зранку 26 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. Протягом ночі окупанти також обстріляли декілька громад області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Ракети та їх уламки влучили в об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство в місті. За попередньою інформацією, жертв немає.

На околиці Миколаєва зафіксовано прильоти російських ракет повітряного базування. РФ також намагалася уразити портову інфраструктуру міста.

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Близько 22:00 окупанти обстріляли село Новомиколаївка Первомайської громади. Ніхто не постраждав.

У Баштанському районі орієнтовно о 18:00 РФ обстріляла село Широке Широківської громади. Снаряди влучили поза межами населеного пункту, постраждалих немає. О 23:00 знову обстріляли Широке та село Червона Долина. Зранку, 26 липня, о 4:30 зафіксовано ще один обстріл Червоної Долини. Влучання поза межами села. Постраждалих немає.

Кім зазначив, що під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. 25 липня близько 21:50 під обстріли потрапило село Маліївка. Зруйновано один житловий будинок. Ніхто не постраждав, інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по півдню України із застосуванням авіації. Ракети було випущено з напрямку Чорного моря. Постраждали Одещина та Миколаївщина.

Олександр Мусієнко: ситуація на гарячому сході та півдні, небезпека від Білорусі

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