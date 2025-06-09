ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

Звільненого з полону воїна не зустріли родичі: деталі історії

Родичі військового залишилися на окупованих територіях, і він не знає, що з ними сталося.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Обмін полоненими 9 червня

Обмін полоненими 9 червня / © Дмитро Лубінець facebook

В межах сьогоднішнього обміну полоненими, 9 червня, з російської неволі звільнили бійця, всі родичі якого залишилися на окупованих територіях.

Про це розповіла журналістка Юлія Суркова.

Захисник Маріуполя Валерій потрапив у російський полон, коли йому було 19. Зараз йому 23. Він побував у восьми російських колоніях та тюрмах. Найжорстокішою називає Таганрозьку.

«Найстрашніше місце на світі», — каже боєць, який у полоні схуд на 12 кілограмів.

Військовий народився в Запорізькій області, у місті, що зараз окуповане. Валерій не знає, де зараз його мама та родичі.

«Я зараз розплачусь… Тепер у мене є задача — придумати, про що мріяти, знайти нову мрію. Бо три роки і три місяці я мріяв про одне — вийти на волю», — зазначає хлопець.

Валерія гукають родичі зниклих безвісти та інших полонених:

«Ви бачили військового з позивним Махно? ССО Покровськ? Був хтось із 36-ї бригади? З вами був хтось із Курського напрямку? Хлопець здивовано піднімає вгору чорні брови: „З Курського напрямку?“ Ці роки він нічого не чув про успіхи України на полі бою», — зазначає журналістка.

Перш ніж сісти в автобус, він просить журналістів передати, що десь в Україні є дівчина на ім’я Руслана. Вони були знайомі до полону. І тепер Валерій хоче, щоб вона знала, що він живий.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися військовослужбовці до 25 років, а також важкопоранені. Кількість звільнених поки не розголошується. Обмін триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie