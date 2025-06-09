Звільненого з полону воїна не зустріли родичі: деталі історії

Обмін полоненими 9 червня / © Дмитро Лубінець facebook

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В межах сьогоднішнього обміну полоненими, 9 червня, з російської неволі звільнили бійця, всі родичі якого залишилися на окупованих територіях.

Про це розповіла журналістка Юлія Суркова.

Захисник Маріуполя Валерій потрапив у російський полон, коли йому було 19. Зараз йому 23. Він побував у восьми російських колоніях та тюрмах. Найжорстокішою називає Таганрозьку.

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«Найстрашніше місце на світі», — каже боєць, який у полоні схуд на 12 кілограмів.

Військовий народився в Запорізькій області, у місті, що зараз окуповане. Валерій не знає, де зараз його мама та родичі.

«Я зараз розплачусь… Тепер у мене є задача — придумати, про що мріяти, знайти нову мрію. Бо три роки і три місяці я мріяв про одне — вийти на волю», — зазначає хлопець.

Валерія гукають родичі зниклих безвісти та інших полонених:

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«Ви бачили військового з позивним Махно? ССО Покровськ? Був хтось із 36-ї бригади? З вами був хтось із Курського напрямку? Хлопець здивовано піднімає вгору чорні брови: „З Курського напрямку?“ Ці роки він нічого не чув про успіхи України на полі бою», — зазначає журналістка.

Перш ніж сісти в автобус, він просить журналістів передати, що десь в Україні є дівчина на ім’я Руслана. Вони були знайомі до полону. І тепер Валерій хоче, щоб вона знала, що він живий.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися військовослужбовці до 25 років, а також важкопоранені. Кількість звільнених поки не розголошується. Обмін триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.