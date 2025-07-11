Жительку Закарпаття оштрафували через коментар у Facebook про "анцихристів"

Суд оштрафував жінку через коментар у соцмережі

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Мешканку Закарпатської області, яка працює вихователькою в дитсадку, суд визнав винною у розпалюванні релігійної ворожнечі через коментарі в соціальній мережі Facebook.

Про це стало відомо з вироку Рахівського районного суду, опублікованого в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Під публікацією священника УПЦ МП жінка написала коментарі, які експертиза визначила як такі, що мають ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті й принижують представників релігійної конфесії Православної церкви України (ПЦУ).

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Серед її коментарів були такі: «вони бісяться, бо сили в них слабі», «ці тварі розкольницькі скоро згинуть як роса на сонці», «не перейде в розкол… побудував монастир, та анцихристи лізут», «слуги диявола, розкольники не будуют свої нечестиві зборища, а хотять забрати святині, аби там робити концерти в бісовських масках… оце і є Ужас 21 століття».

На цей допис поскаржилися в СБУ, яка виявила в діях користувачки соцмережі ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.161 КК України. Матеріали справи було скеровано за підслідністю до поліції в Закарпатській області.

Суд визнав жінку винною у розпалюванні релігійної ворожнечі і призначив їй штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 гривень). Крім того, вона має сплатити процесуальні витрати розміром 14 009 гривень і 68 копійок, які витратили на проведення експертизи.

Нагадаємо, очільника УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія (Березовського) нещодавно було позбавлено українського громадянства.

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