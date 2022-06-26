Чим відрізняються MLRS та HIMARS - Генштаб ЗСУ

Різниця є, як від звичних РСЗВ, так і між собою.

Американські системи MLRS та HIMARS – це звичайні реактивні системи залпового вогню – РСЗВ, що схожі до радянських БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" чи БМ-30 "Смерч".

Про відмінності повідомив кореспондент "АрміяInform" із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Система MLRS М270 на гусеничній базі БМП "Бредлі", що має два окремих пускових контейнери та відповідно до компоновки ракет – різну їх кількість, дальність та спроможності ураження ворога. Кожен контейнер може бути споряджений шістьма або однією ракетою. Така РСЗВ є універсальною у використанні.

Менші за класом ракети можуть мати касетну частину (максимальна дальність 32, 45 та 70 км). А найпотужніша ракета ATACMS летітиме до 300 км.

Головна особливість системи HIMARS – її мобільність. М142 отримала вже колісну базу, меншу масу та все таку ж універсальність. Комплект ракет для пускового контейнера такий же як для MLRS. Тобто можливий запуск одної ракети ATACMS з дальністю в 300 км або 6 ракет із дальністю до 70 км.

Україна отримує обидві системи – MLRS та HIMARS із ракетами для дальності до 70 км. Як вже згадувалося вище, основні відмінності – це база шасі та кількість пускових контейнерів. Система MLRS на гусеничній базі з двома контейнерами, а HIMARS – на колісній базі з одним контейнером.

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

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