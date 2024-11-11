У Франції заговорили про винищувачі Mirage 2000-5F для України — Defence Express

Водночас у Defense Express підкреслили, що про літаки для України вже йшлося неодноразово, проте їхня кількість постійно змінювалася.

Франція планує найближчим часом надати Україні шість літаків типу Mirage 2000-5F із повним пакетом підтримки.

Про це пише Defence Express із посиланням на портал Opex360.

"Франція нарешті поставить Україні шість Mirage 2000-5F", — йдеться у повідомленні Opex360.

Із посиланням на заключення із використання бюджету на бойову авіацію збройних сил Франції депутата парламенту Франка Джилетті, джерело зазначає, що можливості із постачання "Міражів" для України обмежені зокрема темпами постачання нових літаків Rafale, а також станом наявного флоту Mirage 2000.

На даний момент цикл від замовлення до постачання напряму у війська літаків Rafale для збройних сил Франції наразі становить три роки, що своєю чергою визначає темпи оновлення французької бойової авіації.

До 2030 року французькі ВПС мають наростити флот "Рафалей" хоча би до 137 (від наявних 95 літаків), тоді як закон про оборонне програмування на 2019-2025 роки передбачав збільшення флоту Rafale взагалі до 185 одиниць, і очевидно, що цей план на попередню п’ятирічку виконаний не був, зазначають експерти.

"Якщо далі робити поправку на плани по передачі "Міражів" для ЗСУ, то виходить, що на 2030 рік ВПС Франції матимуть загалом 185 бойових літаків, що є вкрай недостатнім показником, і що в свою чергу створюватиме значне оперативне навантаження на французьку бойову авіацію", — йдеться й повідомленні.

Водночас у Defense Express підкреслили, що у французькій пресі не один раз писали про кількість "Міражів", які можуть передані Україні. Проте спочатку йшлося про 12 літаків типу Mirage 2000-5, які планується передати ЗСУ, а наприкінці жовтня 2024 року зазначалося, що в першому транші має бути лише три літаки цього типу.

Нагадаємо, військові Франції експериментують з інтеграції операторів БпЛА у екіпажі вертольотів, розвиваючи тенденцію, яку раніше помітили у російській армії.

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