Година тренування не компенсує день за столом: кардіохірург назвав головну помилку офісних працівників

Спортзал не врятує: кардіохірург пояснив, чому 10 годин у кріслі смертельно небезпечні

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Тривале сидіння протягом дня суттєво підвищує ризик передчасної смерті, виникнення серцево-судинних патологій та удвічі збільшує ймовірність розвитку діабету. При цьому навіть щоденне інтенсивне тренування вранці чи ввечері не здатне повністю нівелювати шкоду від 10 годин сидячого способу життя.

Про це розповів американський кардіохірург із понад 25-річним досвідом Джеремі Лондон, передає Daily Mail.

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За словами лікаря, в середньому людина проводить у сидячому положенні майже половину часу неспання. Малорухливість погіршує здатність організму метаболізувати цукор, уповільнює кровообіг та провокує прихований набір ваги.

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Він сказав, що для тих, хто проводить більшу частину часу сидячи, існує «підвищений ризик» передчасної смерті та серцевих захворювань. Крім того, це вдвічі збільшує ризик розвитку діабету 2 типу.

Серцево-судинні захворювання є причиною смерті номер один в Америці, яка щороку забирає мільйон життів. Це захворювання, яке включає, серед іншого, ішемічну хворобу серця, інфаркт та інсульт, вбиває більше американців, ніж рак та деменція разом узяті, і, за оцінками експертів, його поширеність зростає.

Але якщо ви збираєтеся взяти на себе зобов’язання вести більш активний спосіб життя, це не одразу вирішить проблему.

«Одногодинне ранкове тренування не компенсує 10 годин сидячого режиму. Важливим є рух протягом дня», — сказав лікар.

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Як зменшити шкоду від сидячої роботи:

Розмовляйте стоячи: вставайте та ходіть приміщенням під час телефонних дзвінків.

Робіть мікропаузи: виконуйте 10 присідань або коротку розминку між робочими зустрічами та завданнями.

Обирайте сходи: відмовтеся від ліфта на користь пішого підйому.

Прогулюйтеся в обід: виходьте на свіже повітря під час перерви.

Дотримуйтеся правила «30/60»: на кожні 30 хвилин сидіння робіть 60 секунд активного руху (вставання зі стільця, марш на місці або потягування).

Постійну фізичну активність невеликими порціями впродовж доби лікар називає головними «ліками» проти наслідків малорухливого способу життя. Медик наголосив, що найважливіше для вашого здоров’я — це продовжуватирухатися протягом дня.

«Це й ліки», — додав він.

Раніше лікар порадив напій, який допоможе спати краще.

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