5 продуктів, споживання яких потрібно обмежити в разі гіпертонії

Фахівці медичної спільноти Action on Salt назвали заборонені в разі високого тиску продукти. Перш за все, вони рекомендують людям з високим артеріальним тиском відмовитися від вживання продуктів із високим вмістом солі, особливо в'яленого м'яса.

Експерти зазначили, що деякі продукти дуже впливають на рівень артеріального тиску. Так, високий вміст солі в багатьох м'ясних продуктах може погано позначитися на тиску, а також збільшити ризик серцево-судинних захворювань. Надмірне споживання солі порушує баланс натрію в організмі, що призводить до накопичення рідини, і згодом до підвищення артеріального тиску.

Розповідаємо, які продукти не можна вживати за високого тиску, а споживання яких потрібно обмежити.

Щодо солі, йдеться не лише про скорочення вживання солі, що додається до страв домашнього приготування, а й про заборону (або хоча б значне скорочення вживання) готових страв, у яких міститься багато солі. До них належать фастфуд, чипси, ковбаси, копченості, напівфабрикати, в'ялена риба, мариновані овочі, консервована риба та м'ясо тощо. Норма вживання солі не має перевищувати 5 грамів на день. Для тих, хто не може без солі, можна спробувати використовувати такі приправи як кмин, базилік, мускатний горіх, сушена зелень кропу та петрушки, часник, цибуля, лимонний сік тощо. Для гіпертоніка алкогольні напої небезпечні як здатністю підвищувати артеріальний тиск, так і високою калорійністю. Зайва вага провокує підвищення тиску, кожен зайвий кілограм може збільшувати тиск на 1 мм рт. ст. Алкоголь шкодить своєю кількістю, тому питання, чи можна вживати алкоголь та в якій кількості, повинно вирішуватися лікарем. Також варто враховувати, що калорійність має не лише сам алкоголь, а й закуски до нього. Таким чином, необхідно не лише дозувати вживання алкогольних напоїв, а й обдумано підходити до вибору закуски. Кава, міцний чай виводять з організму воду, що робить кров густішою, таким чином підвищуючи тиск. Звичайно, від однієї чашки кави чи чаю не виникне серйозних наслідків, але необмежене вживання цих напоїв може призвести до проблем. Любителі кави та чаю діляться на тих, кому подобається сам смак напою, і тих, кому потрібний ефект бадьорості. Шанувальники смаку кави та чаю можуть споживати безкофеїнові сорти або перейти на альтернативні напої, такі як цикорій, ячмінна «кава», відвар шипшини, настої смородинового, малинового, суничного листя тощо. Тим, кому потрібно підбадьоритися, можуть спробувати чай з чаги, мате, воду з кісточками лимонника, які не лише освіжають, але й мають властивість знижувати тиск. Жири тваринного походження - жирне м'ясо, сало, натуральні вершки та інші продукти тваринного походження, маргарин містять велику кількість холестерину, мають підвищену калорійність і підвищують навантаження на серце та нирки. Також з цих причин під забороною концентровані м'ясні та рибні бульйони, холодець (студень). Дозволені нежирні сорти м'яса та риби, які до того ж треба готувати на пару, відварювати, тушкувати чи запікати без використання жиру. Вершкове масло допускається в обмежених кількостях з дозволу лікаря. Солодке та борошняне може спричинити набирання ваги, а солодке, окрім цього, опосередковано підвищує тиск. Щодо цукру, що міститься у фруктах, ягодах та сухофруктах, то він не заборонений, але обмежений. З фруктів та ягід для гіпертоніків найбільш корисні цитрусові, банани, гранати та журавлина. Потрібно пам'ятати, що сухофрукти та цукати містять більше цукру, ніж свіжі фрукти та ягоди.

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