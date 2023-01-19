Ще не були в Україні, а вже тридцять "300-х": окупант – про рівень підготовки "мобіків" в РФ

Також росіянин розповів, що на одній із позицій в Україні оккупанти напилися і почали кидати гранати, "засвітивши" українським військовим власні позиції.

Російський окупант розповів своїй дівчині про "професійну" підготовку нових бійців на полігонах в РФ.

Про це йдеться у перехопленні української розвідки.

За його словами, у російському Ульяновську серед мобілізованих, яких ще навіть не відправили до України, уже є тридцять "300-х".

"Це пиятики, хто замерз від передозу, від усього; ну бійки там, по п'яні", – розповів окупант.

Загарбник повідомив, що ці "рембо" мають приїхати до України уже в січні.

Також росіянин розповів, що на одній із позицій в Україні оккупанти напилися і почали кидати гранати, "засвітивши" українським військовим власні позиції.

"Доприколювалися, коротше – 16 штук прильотів туди. Вони "здали" свої позиції, от туди і прилетіло", – зазначив він.

Раніше у Мережі опублікували розмову окупанта з батьком, в якій росіяни стверджують, що їхня країна-агресорка воює в Україні "з неграми і поляками".

В іншій розмові дружина окупанта повідомила, як росіяни обкурилися і ледь не вийшли на позиції ЗСУ.

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