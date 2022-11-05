Існують лікарські засоби, які можна застосовувати під час годування грудьми, а є ті, що ні.

Про це пише UNICEF.Ukraine у Facebook.

Перед прийманням препарату уважно прочитайте інструкцію до нього або порадьтеся зі своїм лікарем. Це можна зробити у телефонному режимі чи за допомогою онлайн-консультації. Також не забувайте попереджати, що годуєте грудьми, коли вам призначають лікування.

Пам’ятайте: навіть якщо ви захворіли, дуже важливо продовжувати годувати грудьми. Якщо ви почуваєтесь занадто погано, щоб годувати дитину, попросіть близьких про допомогу. Рідні можуть принести маля для годування та забрати його після завершення.

Якщо вам довелося перервати грудне вигодовування через хворобу чи приймання препаратів, дуже важливо продовжувати зціджувати молоко відповідно до звичайної кількості годувань. Це допоможе вам відновити грудне вигодовування, щойно це можна буде зробити.

Чи можна приймати ліки, коли годуєш грудьми (4 фото)

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Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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