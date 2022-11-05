Можно ли принимать лекарства, когда кормишь грудью

Существуют лекарственные средства, которые можно применять при кормлении грудью, а есть те, что нет.
Об этом пишет UNICEF.Ukraine в Facebook.
Перед приемом препарата внимательно прочтите инструкцию к нему или посоветуйтесь со своим врачом. Это можно сделать в телефонном режиме или с помощью онлайн-консультации. Также не забывайте предупреждать, что кормите грудью, когда вам назначают лечение.
Помните: даже если вы заболели, очень важно продолжать кормить грудью. Если вы чувствуете себя слишком плохо, чтобы кормить ребенка, попросите близких о помощи. Родные могут принести малыша для кормления и убрать его после завершения.
Если вам пришлось прервать грудное вскармливание из-за болезни или приема препаратов, очень важно продолжать сцеживать молоко в соответствии с обычным количеством кормлений. Это поможет вам восстановить грудное вскармливание, как только это можно будет сделать.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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