Додавання одного інгредієнта до раціону може полегшити біль у суглобах під час артриту

Біль у суглобах: як допомогти

Реклама

Артрит є однією з найскладніших проблем сучасної медицини, оскільки він охоплює понад сто різних типів уражень суглобів. Це захворювання супроводжується хронічним запаленням, яке поступово руйнує хрящову тканину, викликаючи постійний біль, скутість рухів і видимі набряки. Особливу увагу медики приділяють ревматоїдному артриту, який без належного лікування може призвести до інвалідності протягом перших кількох років після появи симптомів.

Всупереч поширеному міфу, що це хвороба винятково літніх людей, медична статистика вказує на зростання випадків ювенільного артриту, який вражає дітей і підлітків.

Оскільки повного лікування від більшості видів артриту наразі не існує, лікарі все частіше розглядають харчування як частину комплексної терапії. Правильний раціон здатний не просто підтримати організм, а активно впливати на біохімічні процеси.

Реклама

Що потрібно додати до раціону для полегшення болю в суглобах

Доктор фізичної терапії Ель Мохендлесс та інші експерти називають оливкову олію першого віджиму (EVOO) одним з найкращих натуральних засобів для боротьби з артритним болем. Основний секрет її ефективності полягає у вмісті унікальної сполуки — олеоканталу.

Наукові дослідження підтверджують, що олеокантал блокує ті самі запальні шляхи в організмі, що й популярні знеболювальні препарати, наприклад, ібупрофен.

Головна перевага цього природного компонента полягає у відсутності побічних ефектів, які часто супроводжують тривалий прийом медикаментів.

Щоденне вживання кількох столових ложок такої олії може значно зменшити інтенсивність запалення.

Реклама

Вплив оливкової олії на аутоімунні стани та загальний стан здоров’я

Згідно з даними профільних організацій, захисні властивості оливкової олії першого віджиму виходять за межі звичайного артриту. Поліфеноли, що містяться в олії, демонструють високу ефективність у боротьбі з запаленнями за складних аутоімунних захворювань, як-от ревматоїдний артрит і вовчак. Численні експерименти на людях та в лабораторіях довели, що ці речовини покращують стан суглобів та позитивно впливають на весь організм.

І це ще не все. Багато експертів вважають саме оливкову олію першого віджиму головним чинником успіху середземноморської дієти, яка допомагає запобігти розвитку багатьох хронічних патологій. Хоча точне дозування для максимальної ефективності все ще обговорюється, її користь для пацієнтів із болем у суглобах є беззаперечною.

Важливість правильного зберігання олії

Для того, щоб оливкова олія не втратила свої лікувальні якості, необхідно приділяти увагу її зберіганню. На відміну від поширених міфів, цей продукт має обмежений термін придатності та може зіпсуватися під впливом певних зовнішніх факторів. Світло, тепло і контакт із повітрям руйнують цінні поліфеноли та олеокантал, перетворюючи корисний інгредієнт на звичайний жир. Тому для збереження протизапального потенціалу олію треба тримати в темному та прохолодному місці.