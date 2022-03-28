Кабмін скасував карантинні зони

Також на час воєнного стану заборонено усувати від роботи невакцинованих працівників.

Кабінет Міністрів скасував поділ на карантинні зони в Україні та норму про відсторонення від роботи невакцинованих проти COVID-19 працівників, про що йдеться у постанові № 372 від 26 березня, яка опублікована на Урядовому порталі.

Так, поділ на карантинні зони залежно від епідемічної ситуації скасовується на період воєнного стану, введеного указом Президента від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

На період воєнного стану

фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;

фізичним особам рекомендовано забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; з

акладам охорони здоровʼя - забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Крім того, згідно з документом на період дії воєнного стану скасована норма про відсторонення від роботи невакцинованих працівників.

Міністерству охорони здоров'я раніше доручили забезпечити розробку змін до постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19» в частині особливостей застосування обмежувальних протиепідемічних заходів на території регіонів у зв’язку із введенням з 24 лютого воєнного стану в Україні.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував, що станом на 22 березня в українських лікарнях перебувають більш як 4 тисячі хворих на COVID-19.

Нагадаємо, на території Україні діє державна програма «доступні ліки», екстрена медична допомога надається безплатно, а сімейні лікарі будь-де зобов’язані приймати тимчасових переселенців.

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