Кабмин отменил карантинные зоны

Также во время военного положения запрещено устранять от работы невакцинированных работников.

Кабинет Министров отменил разделение на карантинные зоны в Украине и норму об отстранении от работы невакцинированных против COVID-19 работников, о чем говорится в постановлении №372 от 26 марта, которое опубликовано на Правительственном портале.

Так, разделение на карантинные зоны в зависимости от эпидемической ситуации упраздняется на период военного положения, введенного указом Президента от 24 февраля 2022 г. № 64 «О введении военного положения в Украине».

На период военного положения

физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовано соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19;

физическим лицам рекомендовано обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в список разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях; с

окладам здравоохранения – обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

Кроме того, согласно документу на период действия военного положения отменена норма об отстранении от работы невакцинированных работников.

Министерству здравоохранения ранее поручили обеспечить разработку изменений в постановление Кабинета Министров от 9 декабря 2020 г. №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19» в части особенностей применения ограничительных противоэпидемических мер на территории регионов в связи с введением с 24 февраля военного положения в Украину.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал, что по состоянию на 22 марта в украинских больницах находятся более 4 тысяч больных COVID-19.

Напомним, на территории Украины действует государственная программа «Доступное лекарство», экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно, а семейные врачи в любом месте обязаны принимать временных переселенцев.

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