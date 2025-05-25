Науковці визначили вітамін, який може уповільнити старіння

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Команда американських дослідників з’ясувала, що вітамін D здатний уповільнювати біологічний механізм, пов’язаний зі старінням.

Про це повідомляє The Washington Post.

Дослідники з лікарні Brigham and Women’s Hospital, Гарвардської медичної школи та інших університетів досліджували теломери — ділянки на кінцях ДНК, які називають «біологічним годинником», оскільки вони скорочуються з віком.

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Під час кожного поділу клітини теломери трохи коротшають. Цей процес пов’язаний зі старінням, а також з підвищеним ризиком інфекцій, діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Після чотирьох років спостереження дослідники встановили, що люди, які вживали вітамін D, мали менше скорочення теломерів порівняно з тими, хто отримував плацебо — речовину, яка не має лікувальних властивостей.

Учасниками цього експерименту були 900 людей, у яких довжина теломер у лейкоцитах була оцінена на початку дослідження, а також знову через 2 та 4 роки.

«Ми вважаємо результати багатообіцяючими, але вони вимагають подальшого вивчення», — наголосила співавторка дослідження Джоанн Менсон.

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Хоча вітамін D може бути корисним, Менсон наголосила, що він не є панацеєю. Існує багато хронічних захворювань, які, здається, не зменшуються за допомогою добавок вітаміну D, сказала вона.

«Харчові добавки ніколи не замінять здорове харчування та здоровий спосіб життя, і ми неодноразово чітко давали зрозуміти, що основна увага має бути зосереджена на дієті та способі життя, а не на добавках», — сказала вона.

Однак Джоанн Менсон вважає, що цільовий прийом вітаміну D може бути корисним для людей з вищим ризиком хронічних захворювань, явно пов’язаних із запаленням.

Нагадаємо, дослідники з Гарвардського університету встановили, що люди, які дотримуються дієти з високим вмістом рослинної їжі, цільного зерна та деяких корисних білків мають великі шанси зберігати здоров’я у віці 70-75 років.

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