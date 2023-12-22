Незрячий від народження чоловік відповів, що він "бачить" – відео

Незрячий чоловік відповів на запитання, що він "бачить".

Томмі Едісон не бачить від народження і розповідає в Мережі про свій досвід, щоб допомогти іншим краще зрозуміти, через що він та інші проходять щодня.

Але завжди є одна річ, яку у нього завжди запитують люди. Вони бажають знати, що він бачить – колір, який схожий на статику на екрані телевізора, чи просто нічого.

У своєму відео на TikTok він пояснив: "Люди в Інтернеті запитують мене, що бачать незрячі? Люди запитували мене про це все моє життя. Ні, я не бачу нічого. Це п'ятигодинна розмова. Люди часто говорять про зір типу: "Ну, тоді ви повинні бачити чорне". Ні, бо треба побачити, щоби зрозуміти, що таке чорний колір. Тому я не бачу чорного. Це просто нічого".

Щодо особливостей "нічого", Томмі пояснює це так, ніби воно не має кольору, але він бачить присутність "світла чи темряви" у кімнаті. Але це все.

Нагадаємо, 100-річний дієтолог дав прості поради щодо дієти, які допоможуть подовжити життя. Він наголосив, що хороше харчування важливе для довголіття.

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