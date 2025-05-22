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- Здоров’я
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Правила ранкового смузі — як зробити напій кориснішим
Смузі набули величезної популярності як поживний та смачний спосіб вживання фруктів, овочів та інших корисних інгредієнтів.
Смузі — популярний напій, який легко і швидко можна приготувати в домашніх умовах. Багато людей вважають корисним смузі на сніданок. Це може забезпечити поживний початок дня та допомогти вам відчути заряд енергії. Пити смузі вранці, протягом години або двох після пробудження, є популярним вибором.
Отже, які інгредієнти варто додати в коктейль, щоб він був більш поживним
• для того, щоб зробити смузі більш кремовим — авокадо, горіхова паста/тхіна або замочені горіхи (мигдаль, фундук, волоський, гарбузове насіння), кокосове масло і кокосовий, соєвий йогурт/молоко, чіа або подрібнене насіння льону
• додати білка — веган протеїн (конопляний, гороховий, з кіноа або мікс), гарбузове насіння, тхіна, тофу, соєве молочко, йогурт, колаген
• додати енергії — какао боби, квітковий пилок, кориця, ваніль, какао, маку, гриби рейші або кордіцепс.
• травлення — чилі, імбир, кардамон, насіння фенхелю, льон, куркума, паростки, готу кола, сушена малина.
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