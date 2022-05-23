Що потрібно знати про планові щеплення за кордоном - пам'ятка МОЗ

Війна змінила плани кожного українця, проте навіть у цей час ми маємо пам'ятати про власне здоров'я.
Особливо це стосується тих людей, які виїхали за кордон і зараз перебувають у безпеці.
Важливою складовою підтримки здоров'я є щеплення від інфекційних хвороб, адже такі захворювання можуть завдати неабиякого клопоту і навіть призвести до смерті.
У МОЗ розповіли, що потрібно знати про рутинні щеплення за кордоном.
Пам'ятайте про важливість рутинної вакцинації та за необхідності зверніться до лікаря в країні, де ви перебуваєте.
МОЗ нагадує, що більшість інфекційних захворювань є досить небезпечними. Вони можуть призвести до розвитку різноманітних ускладнень, інвалідності, а в деяких випадках навіть стати причиною смерті.
Щоб захистити свою дитину, не забувайте її вчасно вакцинувати.
Існують обов'язкові щеплення потрібно проводити дитині до півторарічного віку. Це робиться для того, щоб у дитини розвинувся імунітет до певних хвороб ще до того, як вона почне активно контактувати з однолітками.
Чим частіше дитина, яку не вакцинували, спілкується з дорослими та дітьми, тим вищий у неї ризик захворіти.
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями у країні.
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