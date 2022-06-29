Що робити, якщо у вашому медзакладі немає вакцини - алгоритм дій

В умовах війни дуже важливо вчасно вакцинувати дітей та дорослих від інфекційних хвороб згідно з Календарем профілактичних щеплень, а також надолужити пропущені щеплення, щойно це стає можливим.
Внутрішньо переміщені українці можуть щепитись самі або ж щепити дітей у державних медзакладах населених пунктів, у яких вони перебувають.
Підписувати декларацію з місцевим лікарем для цього не потрібно, пишуть у МОЗ.
На даний час у всіх регіонах України, які не перебувають під тимчасовою окупацією рф, всі необхідні вакцини є у наявності.
Якщо у вашому медзакладі немає вакцини:
- Зверніться до головного лікаря медзакладу.
- Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.
- Якщо не вдалося владнати ситуацію, зверніться до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.
Також надаємо актуальний перелік пунктів щеплень.
"Зараз особливо важливо піклуватись про себе та здоров’я близьких, адже цим ми не лише зберігаємо власне життя, а й даємо змогу медикам працювати задля порятунку постраждалих внаслідок війни", — пишуть фахівці.
Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.
ТСН.ua також розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.
Читайте також: