Мер Харкова розповів про укріплення та захист міста

Харків укріплюють кількома кільцями оборони.

У Харкові продовжують посилювати захист.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов на засіданні виконкому міськради.

За його словами, харківські комунальники та будівельники допомагають військовим обладнати оборонні споруди для захисту міста.

"Зрозуміло, що сьогодні нас обстрілюють щодня. Зрозуміло, що ракети долітають, незважаючи на те, що ми маємо систему ППО та зброю, але, на жаль, ту відстань, яка сьогодні є, а росіяни сьогодні з Білгородської області нещадно обстрілюють місто Харків. Десь ППО працює, десь не працює. Але те, що ми сьогодні робимо та зміцнюємо Харків кількома кільцями оборони", - заявив мер.

Нагадаємо, окупанти за добу обстріляли Харків та чотири райони області, 2 людей загинули, 9 зазнали поранень.

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