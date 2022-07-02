Виявлення туберкульозу: чи всім дітям потрібна проба Манту

У дітей імунна система лише формується, тому ще не готова опиратися багатьом інфекційним хворобам.

Через це вони є дуже вразливими до зараження туберкульозною паличкою або ж мікобактерією.

Немовлята та малюки до двох років мають підвищений ризик розвитку туберкульозного менінгіту і розсіяних (дисемінованих) форм туберкульозу, з якими пов'язаний високий рівень смертності. Суттєво знижує ризик розвитку таких проявів щеплення вакциною BCG (БЦЖ).

Під час війни ризик інфікуватися мікобактерією зростає через стрес, погіршення умов життя та харчування, вимушене перебування у місцях скупчення людей у сховищах та під час евакуації, обмежений доступ до медичної допомоги тощо.

Запорукою ефективного лікування є своєчасне виявлення ознак захворювання у дитини.

В інфографіці МОЗ — більше інформації про виявлення туберкульозу у дітей.

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