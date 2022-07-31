Як отримати антибіотики в Україні: нові правила

Антибіотики - важливі препарати, без яких неможливо вилікувати деякі інфекційні захворювання, викликані бактеріями. Наприклад, туберкульоз.

Натомість антибіотики неефективні проти вірусних інфекційних захворювань таких, як грип. Навіть навпаки, вони можуть завдати шкоди, оскільки пригнічують здатність організму протистояти хворобі, повідомляє Національна служба здоров'я України.

Безконтрольний та самовільний прийом антибіотиків може викликати резистентність бактерій до лікування. Через це все більше інфекційних хвороб, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними. Тому в багатьох країнах світу антибіотики можна отримати тільки за рецептом лікаря.

Українські аптеки з серпня також почнуть відпускати антибіотики за електронним рецептом. Втім, ця норма не є новою, до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент. Виняток становлять аптеки, розташовані на окупованих територіях, або в зоні ведення бойових дій. У цьому відео розповідаємо, як працює нове правило.

Рецепт на антибіотики виписує той лікар, який призначає лікування. Це може бути лікуючий лікар, наприклад, стоматолог, ЛОР, або сімейний лікар. Рецепт може виписати лікар як державного, так і приватного закладу.

Щоб виписати електронний рецепт, лікар-спеціаліст або лікар первинної допомоги повинен мати доступ до електронної системи охорони здоров'я. Ця система дозволяє безпечно зберігати всі медичні дані пацієнта в одному місці, а також надавати йому зручні послуги: електронні направлення, лікарняні, рецепти на ліки та інші.

Доступ до електронної системи охорони здоровʼя вже є у всіх лікарів, які працюють в закладах, що уклали договір з Національною службою здоровʼя України. Лікарні які не мають договору теж можуть її використовувати та вже активно реєструються в системі.

Пацієнт також має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Таку реєстрацію мають всі пацієнти, що вже уклали декларацію з сімейним лікарем. Якщо у пацієнта ще не має декларації з сімейним лікарем, для отримання рецепта він має зареєструватись в Електронній системі охорони здоровʼя на прийомі у будь-якого лікаря, який має до неї доступ. Декларацію при цьому подавати необов’язково. Також радимо перевірити актуальність своїх даних у системі.

Якщо людина переїхала, захворіла, проте не має можливості звернутись до свого сімейного лікаря, то на час дії воєнного стану вона може відвідати будь-якого лікаря первинної допомоги у найближчому зручному закладі. Декларація для цього не потрібна. Для реєстрації в ЕСОЗ пацієнту необхідно мати лише документ, що посвідчує особу, а також ІПН (якщо пацієнт його отримав).

Лікар проводить обстеження та вносить дані в електронну систему охорони здоровʼя. Якщо за медичними показаннями пацієнту потрібно вживати антибіотик, на основі запису в системі медик сформує електронний рецепт.

У перехідний період, який триватиме до кінця року, лікар зможе виписати паперовий рецепт, якщо заклад не зареєстрований в Електронній системі охорони здоровʼя.

Рецепт виписують на діючу речовину, зазначають лікарська форма та дозування. Для підтвердження при виписуванні е-рецепта лікар видрукує пацієнту інформаційну довідку. Там буде вказано спосіб застосування та тривалість прийому. Ця довідка має бути затверджена підписом та печаткою лікаря.

Якщо пацієнт лікується в стаціонарі, всі препарати в рамках Національного переліку лікарських засобів, згідно з галузевими стандартами, він отримує безоплатно та без рецепта. Рецепт буде потрібен тільки в тому випадку, якщо пацієнту потрібен антибіотик, який не входить в Нацперелік. Виписування рецепта на антибіотики з Нацпереліку буде порушенням умов договору з НСЗУ.

Рецепт на антибіотики діє впродовж 30 днів. Придбати антибіотик можна у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити фармацевту інформаційну довідку або паперовий рецепт. Після погашення рецепта фармацевт поставить на документі позначку “Відпущено” та поверне її пацієнту. Зберігати паперові довідки та рецепти не потрібно.

"Зверніть, увагу - пацієнт купує препарат в аптеці за власні гроші. Він обирає будь-який препарат із зазначеною речовиною в межах свого бюджету. Адже це не програма реімбурсації та не програма "Доступні ліки", за якими держава відшкодовує вартість ліків. Тут йдеться про зміну у правилах отримання антибіотиків, як рецептурних ліків. Саме тому, пацієнт зможе також погасити рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, тим самим розділити покупку на декілька разів", - передають фахівці НСЗУ.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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