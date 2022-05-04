Важливо пам'ятати, що українці, які планують залишитись у Польщі на деякий час, можуть отримати аналог українського ідентифікаційного коду — номер PESEL.

Українці, які через війну вимушено покинули Україну та прибули до Польщі після 24 лютого, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни.

Це право надається всім громадянам України.

МОЗ публікує корисну інформацію, як українцям отримати медичну допомогу в Польщі.

Які документи потрібні для отримання медичної допомоги

Українці, які планують залишитись у Польщі на деякий час, можуть отримати аналог українського ідентифікаційного коду — номер PESEL.

За його допомогою громадяни отримують доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, до соціальної допомоги.

Як подати заяву на PESEL

Для оформлення PESEL потрібно звернутися до адміністрації будь-якої ґміни (аналог українських об’єднаних територіальних громад, ОТГ) та подати заяву, фото і свої актуальні дані.

На яку допомогу можуть розраховувати українці у Польщі

Якщо потрібна медична допомога вночі чи у вихідні дні: що робити?

Як працює медична система у Польщі

Нагадаємо, двом евакуйованим з київського Охматдиту дітям у Львові провели трансплантацію серця та нирок.

Перші в Україні легені пересадили 56-річному львів’янину Віктору. Чоловік хворів на бульозну емфізему легеней понад 10 років, три з яких він практично не виходить з дому, адже був кисневозалежним. Без пересадки – не прожив би й кількох місяців, кажуть медики.

Трансплантацію печінки провели 37-річній львів’янці Марії, яка мала цироз, нирки пересадили 40-річному Юрію з Донеччини і 45-річному Віталію з Тернопільщини.

Також медики зробили пересадку рогівки ока. Все це від одного донора - 54-річного чоловіка, який помер від геморагічного інсульту. Його стан був смертельним і його дружина та двоє дітей дали згоду на забір органів.

Нагадаємо, усі ці пересадки органів провели в один день і в одній лікарні.