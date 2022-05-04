Важно помнить, что украинцы, которые планируют остаться в Польше на время, могут получить аналог украинского идентификационного кода — номер PESEL.

Украинцы, которые в результате вынужденно покинули Украину и прибыли в Польшу после 24 февраля, имеют право на безвозмездную медицинскую помощь на уровне с гражданами страны.

Это право предоставляется всем гражданам Украины.

Минздрав публикует полезную информацию о том, как украинцам получить медицинскую помощь в Польше.

Какие документы необходимы для получения медицинской помощи

Украинцы, которые планируют остаться в Польше на время, могут получить аналог украинского идентификационного кода — номер PESEL.

С его помощью граждане получают доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, к социальной помощи.

Как подать заявление на PESEL

Для оформления PESEL нужно обратиться в администрацию любой гмины (аналог украинских объединенных территориальных общин, ОТГ) и подать заявление, фото и свои актуальные данные.

На какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше

Если нужна медицинская помощь ночью или выходными днями: что делать?

Как работает медицинская система в Польше

Напомним, двоим эвакуированным из киевского Охматдета детям во Львове провели трансплантацию сердца и почек.

Первые в Украине легкие пересадили 56-летнему львовянину Виктору. Муж болел буллезной эмфиземой легких более 10 лет, три из которых он практически не выходит из дома, ведь был кислородзависимым. Без пересадки – не прожил бы и несколько месяцев, говорят медики.

Трансплантацию печени провели 37-летней львовянке Марии, которая имела цирроз, почки пересадили 40-летнему Юрию из Донецкой области и 45-летнему Виталию из Тернопольщины.

Также медики произвели пересадку роговицы глаза. Все это от одного донора – 54-летнего мужчины, умершего от геморрагического инсульта. Его состояние было смертельным, и его жена и двое детей дали согласие на забор органов.

Напомним, все эти пересадки органов были проведены в один день и в одной больнице.