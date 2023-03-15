Коли скасують воєнний стан в Україні: астролог назвав дату

Володимир Бадіян не виключив, що воєнний стан може бути залишений де певних територіях держави.

Воєнний стан в Україні можуть скасувати вже 2023 року, прогнозує астролог і хіромант Володимир Бадіян.

Про це астроексперт розповів у ефірі програми People Life.

Бадіян уточнив, що воєнний стан в Україні може бути скасований не лише цього року, а й назвав передбачувану дату такого рішення. Так, він не виключає, що воєнний стан може бути скасовано до Дня Незалежності – 24 серпня.

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Водночас астролог зауважив, що воєнний стан може залишитися на якихось українських територіях, що найбільше страждають від російської агресії.

"(Воєнний стан скасують – ред.) максимум – до кінця цього року", – сказав Бадіян.

Нагадаємо, відьма-некромант і екстрасенска Марія Тиха зробила невтішний прогноз щодо того, коли закінчиться війна Росії проти України.

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