Коли закінчиться війна в Україні: астрологи назвали рік

У травні цього року відбуватимуться події, які приведуть Україну до перемоги над російською агресією.

Таку думку висловили астрологи Анна та Олексій Суханови у коментарі УНІАН.

За словами астрологів, 17 травня в Україні починається сприятливий підперіод Сонця, який, на їхній погляд, закінчить цю війну перемогою України. Він триватиме від 17 травня 2024 року до 5 березня 2025 року.

"17 травня 2024 року в Україні закінчується складний підперіод, який астрологічно тривав із 16 вересня 2021 року. Новий підперіод Сонця в гороскопі української держави на енергетичному плані прибирає сферу ворогів і проблем у натальній карті України. Можна навіть сказати, що він її випалює. Паралельно з цим астрологічним підперіодом за основною картою України йтимуть сприятливі астрологічні періоди за річною картою України, які змінюватимуть один одного практично до кінця 2024 року", – кажуть Суханови.

Від 28 квітня 2024 року до 25 червня 2024 року Україна увійде у ще продуктивніший період, який може призвести до стратегічного перелому і звільнення територій, як тих, які були захоплені з 2022 року, так і з 2014 року. Однак цей період потребуватиме великих зусиль, зазначають експерти.

"У річній карті України в цей період спостерігаються аналогічні тенденції, які були під час звільнення Харківської області 2022 року. Хоча зараз Україна офіційно не заявляє голосно, як це було минулого року, про те, що готується план наступальних дій, однак ми можемо припустити, що такий план готується. Можливо, масштаби цього плану спочатку розраховуються в менших масштабах, ніж він може дати в підсумку, як це було під час Харківської операції", – додали Суханови.

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Сім'янишин передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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