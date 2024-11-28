Коли закінчиться війна в Україні: екстрасенска назвала рік

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня, астрологиня Відаюча Ма зробила передбачення про те, чи закінчиться війна в Україні 2025 року. Вона зазначила, що карти Таро кажуть, що є така можливість.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Екстрасенску запитали про те, чи закінчиться війна 2025 року. На це вона зробила розклад карт Таро та зазначила, що є така ймовірність.

"Ну все. Перша карта - це закінчення війни. Карта "смерть" - це не погано, це закінчення війни і це не погана карта, до речі", - сказала Відаюча Ма.

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