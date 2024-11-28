Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Коли закінчиться війна в Україні: екстрасенска назвала рік

Коли закінчиться війна в Україні: екстрасенска назвала рік

Тарологиня розповіла, коли закінчиться війна в Україні / Фото: Associated Press

Відаюча Ма вважає, що війна закінчиться вже наступного року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня, астрологиня Відаюча Ма зробила передбачення про те, чи закінчиться війна в Україні 2025 року. Вона зазначила, що карти Таро кажуть, що є така можливість. 

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ". 

Екстрасенску запитали про те, чи закінчиться війна 2025 року. На це вона зробила розклад карт Таро та зазначила, що є така ймовірність. 

"Ну все. Перша карта - це закінчення війни. Карта "смерть" - це не погано, це закінчення війни і це не погана карта, до речі", - сказала Відаюча Ма. 

Читайте також: 

Стало відомо ім'я того, хто допоможе зупинити війну в Україні

Стало відомо ім'я того, хто допоможе зупинити війну в Україні

Повʼязані теми:

Наступна публікація