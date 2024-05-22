Квіткова повня 23 травня 2024: три ритуали для зростання

Повня - важливий езотеричний час.
Квіткова повня, також відома як травнева повня, асоціюється з періодом цвітіння та розквіту природи. Це чудовий час для проведення ритуалів, спрямованих на зростання та процвітання в різних сферах життя. Ось три ритуали, які можна провести під час квіткової повні:
1. Ритуал для особистого зростання
Що знадобиться:
- Свічка білого кольору
- Квітки (наприклад, ромашки, лілії або троянди)
- Папір і ручка
- Маленький горщик з ґрунтом
Інструкція:
- Запаліть свічку і розташуйте перед собою квітки.
- На папері напишіть, яких особистих якостей або навичок ви хочете досягти чи розвинути.
- Складіть папірець і закопайте його у горщик з ґрунтом, уявляючи, як ваше бажання проростає і зміцнюється.
- Посадіть у горщик квітку, полийте її водою і розташуйте горщик на підвіконні, щоб вона отримувала достатньо світла.
- Дайте свічці догоріти.
2. Ритуал для матеріального достатку
Що знадобиться:
- Зелені або золоті свічки
- Монета
- Квітки (наприклад, м'ята, базилік, або лаванда)
- Папір і зелений маркер
Інструкція:
- Запаліть зелені або золоті свічки.
- На папері зеленим маркером напишіть, яку суму грошей або матеріальні блага ви хочете притягнути.
- Покладіть монету і квітки на папір.
- Складіть папір так, щоб монета і квітки були всередині, і уявіть, як ваші бажання матеріалізуються.
- Закопайте згорток у землі на подвір'ї або у горщику з рослиною.
- Дайте свічкам догоріти.
3. Ритуал для зміцнення стосунків
Що знадобиться:
- Рожева або червона свічка
- Квітки (наприклад, троянди, лаванда або жасмин)
- Фотографія людини, з якою ви хочете зміцнити стосунки
- Папір і ручка
Інструкція:
- Запаліть рожеву або червону свічку.
- На папері напишіть ім'я людини і короткий опис, чому для вас важливі ці стосунки.
- Покладіть фотографію та квітки на папір.
- Складіть папір, щоб фотографія і квітки були всередині, і уявіть, як ваші стосунки стають міцнішими.
- Зберігайте цей згорток у безпечному місці.
- Дайте свічці догоріти.
Ці ритуали допоможуть вам налаштуватися на позитивні зміни та зростання в особистому житті, фінансовому становищі та взаєминах під час квіткової повні.
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