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Квіткова повня 23 травня 2024: три ритуали для зростання

Квіткова повня 23 травня 2024: три ритуали для зростання

Під час повні можна виконати важливі ритуали / Фото: pixabay.com

Повня - важливий езотеричний час.

Квіткова повня, також відома як травнева повня, асоціюється з періодом цвітіння та розквіту природи. Це чудовий час для проведення ритуалів, спрямованих на зростання та процвітання в різних сферах життя. Ось три ритуали, які можна провести під час квіткової повні:

1. Ритуал для особистого зростання

Що знадобиться:

  • Свічка білого кольору
  • Квітки (наприклад, ромашки, лілії або троянди)
  • Папір і ручка
  • Маленький горщик з ґрунтом

Інструкція:

  1. Запаліть свічку і розташуйте перед собою квітки.
  2. На папері напишіть, яких особистих якостей або навичок ви хочете досягти чи розвинути.
  3. Складіть папірець і закопайте його у горщик з ґрунтом, уявляючи, як ваше бажання проростає і зміцнюється.
  4. Посадіть у горщик квітку, полийте її водою і розташуйте горщик на підвіконні, щоб вона отримувала достатньо світла.
  5. Дайте свічці догоріти.

2. Ритуал для матеріального достатку

Що знадобиться:

  • Зелені або золоті свічки
  • Монета
  • Квітки (наприклад, м'ята, базилік, або лаванда)
  • Папір і зелений маркер

Інструкція:

  1. Запаліть зелені або золоті свічки.
  2. На папері зеленим маркером напишіть, яку суму грошей або матеріальні блага ви хочете притягнути.
  3. Покладіть монету і квітки на папір.
  4. Складіть папір так, щоб монета і квітки були всередині, і уявіть, як ваші бажання матеріалізуються.
  5. Закопайте згорток у землі на подвір'ї або у горщику з рослиною.
  6. Дайте свічкам догоріти.

3. Ритуал для зміцнення стосунків

Що знадобиться:

  • Рожева або червона свічка
  • Квітки (наприклад, троянди, лаванда або жасмин)
  • Фотографія людини, з якою ви хочете зміцнити стосунки
  • Папір і ручка

Інструкція:

  1. Запаліть рожеву або червону свічку.
  2. На папері напишіть ім'я людини і короткий опис, чому для вас важливі ці стосунки.
  3. Покладіть фотографію та квітки на папір.
  4. Складіть папір, щоб фотографія і квітки були всередині, і уявіть, як ваші стосунки стають міцнішими.
  5. Зберігайте цей згорток у безпечному місці.
  6. Дайте свічці догоріти.

Ці ритуали допоможуть вам налаштуватися на позитивні зміни та зростання в особистому житті, фінансовому становищі та взаєминах під час квіткової повні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

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