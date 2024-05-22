Квіткова повня 23 травня 2024: три ритуали для зростання

Квіткова повня, також відома як травнева повня, асоціюється з періодом цвітіння та розквіту природи. Це чудовий час для проведення ритуалів, спрямованих на зростання та процвітання в різних сферах життя. Ось три ритуали, які можна провести під час квіткової повні:

1. Ритуал для особистого зростання

Що знадобиться:

Свічка білого кольору

Квітки (наприклад, ромашки, лілії або троянди)

Папір і ручка

Маленький горщик з ґрунтом

Інструкція:

Запаліть свічку і розташуйте перед собою квітки. На папері напишіть, яких особистих якостей або навичок ви хочете досягти чи розвинути. Складіть папірець і закопайте його у горщик з ґрунтом, уявляючи, як ваше бажання проростає і зміцнюється. Посадіть у горщик квітку, полийте її водою і розташуйте горщик на підвіконні, щоб вона отримувала достатньо світла. Дайте свічці догоріти.

2. Ритуал для матеріального достатку

Що знадобиться:

Зелені або золоті свічки

Монета

Квітки (наприклад, м'ята, базилік, або лаванда)

Папір і зелений маркер

Інструкція:

Запаліть зелені або золоті свічки. На папері зеленим маркером напишіть, яку суму грошей або матеріальні блага ви хочете притягнути. Покладіть монету і квітки на папір. Складіть папір так, щоб монета і квітки були всередині, і уявіть, як ваші бажання матеріалізуються. Закопайте згорток у землі на подвір'ї або у горщику з рослиною. Дайте свічкам догоріти.

3. Ритуал для зміцнення стосунків

Що знадобиться:

Рожева або червона свічка

Квітки (наприклад, троянди, лаванда або жасмин)

Фотографія людини, з якою ви хочете зміцнити стосунки

Папір і ручка

Інструкція:

Запаліть рожеву або червону свічку. На папері напишіть ім'я людини і короткий опис, чому для вас важливі ці стосунки. Покладіть фотографію та квітки на папір. Складіть папір, щоб фотографія і квітки були всередині, і уявіть, як ваші стосунки стають міцнішими. Зберігайте цей згорток у безпечному місці. Дайте свічці догоріти.

Ці ритуали допоможуть вам налаштуватися на позитивні зміни та зростання в особистому житті, фінансовому становищі та взаєминах під час квіткової повні.

Також читайте Квіткова повня 23 травня 2023 року: що категорично заборонено робити

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

Читайте також: