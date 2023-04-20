Не ППО: тарологиня назвала причину спалаху в небі над Києвом

На думку Людмили Хомутовської, українська ППО не має відношення до яскравих спалахів. Йдеться про природне явище.

Пізно ввечері 19 квітня кияни помітили величезний яскравий спалах зеленого кольору в небі. Що це було — і досі не відомо. Представники влади писали, що це робота ППО, а потім видаляли свої пости. Далі знайшлась версія про уламки супутника NASA, яку саме агентство спростувало, є версія про "високоенергетичну акустичну подію".

Але від певних експертів чути, що росіяни можуть промацувати нову ППО, адже до України надійшли Patriot та IRIS-T.

Що про цей сценарій говорять карти, наскільки той імовірний? Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

"Я вважаю, що це конкретно метеорит. Це природне явище, метеорити, які періодично падають. Це було не тільки в Україні, нам дають до 10 саме таких метеоритів, які впали. Тож це не тільки про Україну", — заявила тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що українські соцмережі вибухнули мемами про зарево над Києвом. Жартівники в соцмережах про всяк випадок “збивають” ворожий НЛО.

Загадкові спалахи та вибух у небі над Києвом прокоментували в Інституті геофізики. Там заявили, що яскраве світіння – це космічне тіло, слід згоряння якого в атмосфері називають болідом або метеором.

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