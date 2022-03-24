6500 гривень підтримки отримали вже понад 500 тисяч українців - Марченко

Всі органи виконавчої влади, підпорядковані Мінфіну, виконують свої функції.

Всі органи виконавчої влади, підпорядковані Мінфіну: казначейство, податкова, митниця працюють у тісній кооперації та виконують свої функції в режимі воєнного стану.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Особлива увага приділена підтримці тих, хто через варварську війну втратив роботу чи був вимушений покинути домівки. Вже розпочались виплати 6500 гривень у рамках програми "єПідтримка". Виплати отримали вже більше 500 тисяч українців", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше в "Укрпошті" розповіли, як отримати пенсії і грошові виплати, якщо змінили місцеперебування.

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