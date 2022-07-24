Аналітик Інституту вивчення війни: "Кремль навряд чи захопить Слов'янськ та Краматорськ"

Російська армія, швидше за все, не зможе захопити Слов'янськ та Краматорськ. Про це свідчать останні події на фронті.

Аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Варос заявив "Суспільному", що Кремль навряд чи захопить міста до 11 вересня.

"Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх і до 11 вересня. Про цю дату попереджають українські офіційні особи, мовляв, у цей період можливі так звані "референдуми" на окупованих територіях", - сказав він.

Варос зазначив, що територія навколо Краматорська, Бахмута, Слов'янська та Сіверська має відносно вище населення, ніж в інших районах Донбасу, а росіяни стикалися з труднощами під час боїв у міському середовищі.

"Тому ми очікуємо, що лінія Краматорськ-Бахмут, насамперед на шосе Е40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії", – сказав він.

Аналітик додав, що росія дуже повільно намагається захопити невелике місто Сіверськ і поки що їй це не вдається. Він не бачить перспектив швидкого успіху росіян, враховуючи складнішу і краще підготовлену оборону Донецької області.

Нагадаємо, за оцінками високопосадовців з оборони США, боротьба за Донецьк може тривати ціле літо.

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