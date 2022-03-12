Арестович розповів, коли російські втратять здатність до наступальних дій

У позиції оборони окупанти можуть протриматися “максимум місяць”.

Залежно від факторів приблизно "у десятих числах квітня" російські війська втратять здатність до наступальних дій і стануть у позиційні бої.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, це грає на руку Збройним силам України.

“Коли противник наступає, у нього є ініціатива на великих просторах, як у нас, він знаходить дірки, щоб просунутися. Потім ми реагуємо і ведемо маневрену оборону. Це складно. Коли вони стануть, артилерія, авіація, Сили спеціальних операцій, партизани, десантні частини, будуть їх вбивати”, - наголосив Олексій Арестович.

Радник Офісу президента зауважує, що у позиційній обороні армія окупантів зможе протриматися “максимум місяць”.

Арестович вважає: “коли в них будуть втрати під час другої хвилі, вони перейдуть на міжнародних майданчиках до реальних перемовин”.

“Тому 7-10 квітня з певними зміщеннями у часі вони будуть просити не добивати війська. Чи приймемо ми ці умови, подивимось”, - зауважив радник керівника Офісу президента.