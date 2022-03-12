2019 року Арестович передбачив неминучу війну Росії проти України - відео

Олексій Арестович правильно передбачив майже всі дії, які відбуваються нині на території України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, який став улюбленцем для мільйонів українців, 2019 року передбачив неминучу війну Росії проти України, а ще раніше він зробив припущення щодо анексії Криму і ситуації на Донбасі, які згодом справдилися.

Відео інтерв'ю опубліковане 2019 року.

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Олексій Арестович правильно передбачив майже всі дії, які відбуваються нині на території України. Це:

оточення Києва,

повітряно-десантні операція,

наступ російських військ,

вторгнення з території Білорусі,

спроби створити сухопутний коридор до Криму,

вихід на Каховське водосховище,

створення нових народних республік,

диверсії,

удари по об'єктах критичної інфрастурктури.

Відповідаючи на запитання журналісти про ймовірну дату наступу, Арестович назвав 2021-2022 рік.

"Ні, ні про які терміни припинення війни ми не будемо говорити. Навпаки, це, швидше за все, підштовхне до великої військової операції Росії проти України. Тому що вони повинні будуть нас просадити в інфраструктурному відношенні і перетворити тут все в розвалену територію", — таку відповідь дав Арестович про потенційний вступ України в НАТО.

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