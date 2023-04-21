Арестович заявив про підготовку Росією другої війни проти України: коли саме

За його словами, росіяни починають будувати військову машину, здатну вирішувати такі завдання політичного керівництва.

Президент Росії Володимир Путін готує другу війну проти України на 2027 рік, переконаний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович.

Про це Арестович сказав у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

Так, ексрадник ОП переконаний, що росіяни програють нинішню повномасштабну війну.

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"У них дискусія, як саме вони її програють: утримавши частину території чи зваливши. В принципі, їх влаштовує навіть другий варіант... Росіяни готові закінчити війну. Вони готові до цього. Жодної тривалої війни не буде. Їм потрібен буде ривок, мирна пауза для зняття санкцій і переозброєння", – вважає Арестович.

Він стверджує, що росіяни починають будувати військову машину, яка буде здатна вирішувати такі завдання політичного керівництва.

"Їхня надія побудувати її десь до 26 року. Я в це не вірю. Але 27-28 (рік – ред.) – цілком. Четвертий рік нового терміну Путіна, можна починати другу українську (війну – ред.). Вони декларували ці плани. Це не ніяка не страшна аналітика мудрого Арестовича, який десь там прорахував. Ні. Це пряма декларація. Чи вийде – велике питання. Але те, що готуватися до цього треба, – це неминуче", – наголосив аналітик.

Він додав, що найкращий спосіб запобігти війні – зробити її невигідною для противника. Це означає стати настільки сильними, щоб ворог відмовився від втілення своїх планів.

Нагадаємо, раніше польський прем’єр Матеуш Моравецький не виключив, що війна Росії проти України може тривати ще кілька років.

На думку ексочільника Держдепу США Майка Помпео, майбутнє Росії залежить від перебігу війни в Україні.

А секретар РНБО України Олексій Данілов закликав Захід готуватися до розвалу Росії вже найближчими роками. Так, він анонсує "вражаючий" колапс РФ протягом 3-5-7 років.

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