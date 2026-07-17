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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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221
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Армія РФ просунулася біля важливого міста на Донеччині: мапа DeepState

DeepState повідомив про нові просування окупаційного війська у Донецькій області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Армія РФ.

Армія РФ. / © Associated Press

Армія Російської Федерації просунулася біля села Іванопілля в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Ворог просунувся поблизу Іванопілля», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що цей населений пункт належить до Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.

Просування біля Іванопілля. Мапа DeepState.

Просування біля Іванопілля. Мапа DeepState.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

У грудні 2025 року Володимир Путін віддав наказ захопити Запоріжжя. Втім, наступ РФ на півдні вдалося майже зупинити, а окремі групи окупантів, які проникають у тил, швидко знищують. WELT наголошує, що серед російських військових блогерів останнім часом посилився песимізм щодо ситуації на південному фронті.

DeepState повідомив, що водночас до Покровська на Донеччині російська армія перекинула значні сили, намагаючись не припиняти штурми. У відповідь Сили оборони України активно завдають ударів по скупченнях окупантів і проводять ударно-пошукові операції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
221
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