Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: що відомо

Люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у ніч проти 23 листопада обстрілювали Нікопольщину на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Покровську та Марганецьку громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська обстрілювали населені пункти "Градами" та важкою артилерією. За словами керівника області,обійшлося без загиблих та поранених.

Окупанти випустили по громадах понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються.

"У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без "прильотів". На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, російська окупаційна армія в ніч проти 23 листопада вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська Запорізької області. Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива.

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