Армія Росії не захопила всю Луганську область - Арестович

Арестович заявив, що російським окупаційним військам не вдалося повністю захопити Луганську область.

Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу не відповідають дійсності.

Про це радник голови ОП сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 4 липня.

"Вони не вийшли на кордон із Луганською областю. Вони дуже близькі, але там ще залишається сіра зона. Тобто формально Луганська область не є їхньою. Зрозуміло, що сторони приписують собі страшні успіхи, але якщо тверезо подивитися, то обидві сторони виконали свої завдання. Вони вийшли на межі Луганська, а ми завдали їм поразки, затримали їх до прибуття західної допомоги, стягнули 60% їхніх військ у цей район і створили собі умови, коли ми можемо вести контрнаступні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що на Слов’янському напрямку росіяни здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів.