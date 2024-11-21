Атака на Дніпро: в ДСНС показали фото руйнувань

Рятувальники загасили пожежі у житловому будинку та на території гаражного кооперативу.

Наслідки ракетного удару по Дніпру 21 листопада зафіксували на фото. На кадрах видно пошкоджені будівлі та пожежу.

Відповідні фото опублікувала ДСНС України.

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна.

Також читайте Атака на Дніпро: росіяни вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою

Спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Там горів дах на площі 150 кв. м.

У місті також було пошкоджене промислове підприємство та гаражний кооператив. На території кооперативу виникла пожежа площею 100 кв. м, частково зруйновано дев’ять гаражів.

Рятувальники загасили пожежі.

Наслідки ракетного удару по Дніпру 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки ракетного удару по Дніпру 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки ракетного удару по Дніпру 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки ракетного удару по Дніпру 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська атакували Дніпро ракетою. Були поранені двох людей. Зафіксовані руйнування та пошкодження.

Читайте також: